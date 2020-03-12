12.03.2020 (13:50)

В Санкт-Петербурге экспозиция боевой техники увековечит подвиги военнослужащих Ленинградской армии ВВС и ПВО

В Пушкине (г. Санкт-Петербург) на территории штаба Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны будет размещена экспозиция боевой техники, в разные годы стоявшей на вооружении объединения.

В настоящее время завершены работы по установке истребителя-перехватчика МиГ-29. Ранее самолёт стоял на боевом дежурстве по противовоздушной обороне Государственной границы РФ.

До конца текущего года также будут размещены ударный вертолет Ми-24, пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300, а также радиолокационная станция радиотехнических войск СТ-68.

Экспозиция увековечит память о военнослужащих Ленинградской армии ВВС и ПВО, оборонявших мирное небо.

Справочно:

Ленинградская армия ВВС и ПВО стала правопреемником нескольких объединений, старейшее из которых было сформировано 5 апреля 1942 г., в годы Великой Отечественной войны личный состав различных формирований армии принимал участие в обороне Ленинграда, в битвах под Москвой, Курском, форсировании Днепра, освобождении Белоруссии и Польши и взятии Берлина.

Лётчики, ракетчики, связисты, представители других специальностей объединения успешно выполняли свой интернациональный воинский долг в Китае, Корее, Вьетнаме, Египте, Сирии, Кубе, Афганистане, Таджикистане и на Северном Кавказе. Сотни военнослужащих объединения участвовали в ликвидации последствий Чернобыльской аварии.

Объединение несёт боевое дежурство по противовоздушной обороне административных, промышленных и военных объектов в воздушном пространстве 26 субъектов страны, на вооружении армии находятся новейшие средства ВВС и ПВО.

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