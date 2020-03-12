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12.03.2020 (13:45)

Удостоверения к двум орденам Красной Звезды вручены дочери участника Великой Отечественной войны

В ходе приема граждан по личным вопросам Статс-секретарь –  замминистра обороны Николай Панков вручил удостоверения к двум орденам Красной Звезды Наталье Дивиной дочери и внуку Владимиру ветерана Великой Отечественной войны капитана Коробицына Филиппа Алексеевича. В годы Великой Отечественной войны было произведено до 38 млн. награждений. Однако многие ордена и медали остались неврученными. И вот сейчас награда нашла героя.

«Наталья Филипповна, я передаю Вам удостоверения к двум очень высоким орденам. Почитаемым орденам. Я с удовольствием выполняю эту почётную миссию. Это должно действительно храниться в семейных архивах», - отметил Николай Панков.

Замминистра обороны добавил, что «Филипп Алексеевич очень хорошо воевал – не случайно он удостоен таких высоких наград. Ему пришлось участвовать в очень важных событиях, которые сейчас получают абсолютно разную интерпретацию: варшавское восстание, освобождение Варшавы.  Много спекуляций на эту тему».

Капитан Коробицын Филипп Алексеевич принимал участие в Великой Отечественной войне с июня 1941 года.

В боях на Северо-Западном и 1-м Белорусском фронтах был ранен. В составе Войска Польского принимал непосредственное участие в освобождении столицы Польши – Варшавы, форсировании реки Одер и взятии Берлина.

За отличия, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, капитан Коробицын Ф.А. был дважды награжден орденом Красной Звезды.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Панков , Ветераны
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