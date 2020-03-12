12.03.2020 (13:41)
Армейский биатлонист стал победителем 10-го этапа Кубка России в спринте
В Новосибирске прошел 10-й этап Кубок России по биатлону, на котором отличный результат показал армейский спортсмен Петр Пащенко, завоевавший «золото» и «серебро» турнира.
Прапорщик Петр Пащенко первенствовал в спринтерской гонке на 10-м этапе Кубка России по биатлону в Новосибирске, второе место занял Сергей Неверов, а замкнул тройку лидеров Семен Сучилов.
Также на счету спортсмена армейского Клуба «серебро» в командной гонке на 10 км. Первенствовала первая команда Новосибирской области, а третье место заняли представители Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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