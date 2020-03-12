Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.03.2020 (10:50)

Армейские тхэквондисты завоевали пять наград в Нидерландах

В Эйндховене (Нидерланды) завершились международные соревнования по тхэквондо «47th Dutch Open Taekwondo Championships 2020», принесшие спортсменам ЦСКА пять медалей – две серебряные и три бронзовые.

Рядовой спортивной роты ЦСКА из города Самара Сергей Кирсанов завоевал «серебро» международных соревнований по тхэквондо «47th Dutch Open Taekwondo Championships 2020» в весовой категории до 58 кг.

Так же обладателем серебряной медали турнира стал прапорщик Рафаиль Аюкаев, выступающий в весовой категории свыше 87 кг. В четвертьфинале армеец одержал победу над немцем Жулианом Вебером, в полуфинале – над россиянином Олегом Кузнецовым. Однако в финале Аюкаев уступил азербайджанцу Радику Исаеву.

Обладателями бронзовых наград в Нидерландах стали рядовой Биана Лагерь (до 49 кг), лейтенант Никита Кривейченко (74 кг) и сержант Рафаэль Камалов (до 87 кг).

Отметим, что на рейтинговом турнире G-1 класса собрались около девятисот спортсменов со всей Европы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Армейские стрелки победили в ските на этапе Кубка мира в Никосии
Армеец победил на этапе Кубка Европы по плаванию на открытой воде
Армейские лыжники стали вторыми в смешанной эстафете на молодежном чемпионате мира в Германии
Курсанты Омского автобронетанкового инженерного института приняли участие в лыжном марше

Метки:
ЦСКА , Спорт
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false