12.03.2020 (10:50)

Армейские тхэквондисты завоевали пять наград в Нидерландах

В Эйндховене (Нидерланды) завершились международные соревнования по тхэквондо «47th Dutch Open Taekwondo Championships 2020», принесшие спортсменам ЦСКА пять медалей – две серебряные и три бронзовые.

Рядовой спортивной роты ЦСКА из города Самара Сергей Кирсанов завоевал «серебро» международных соревнований по тхэквондо «47th Dutch Open Taekwondo Championships 2020» в весовой категории до 58 кг.

Так же обладателем серебряной медали турнира стал прапорщик Рафаиль Аюкаев, выступающий в весовой категории свыше 87 кг. В четвертьфинале армеец одержал победу над немцем Жулианом Вебером, в полуфинале – над россиянином Олегом Кузнецовым. Однако в финале Аюкаев уступил азербайджанцу Радику Исаеву.

Обладателями бронзовых наград в Нидерландах стали рядовой Биана Лагерь (до 49 кг), лейтенант Никита Кривейченко (74 кг) и сержант Рафаэль Камалов (до 87 кг).

Отметим, что на рейтинговом турнире G-1 класса собрались около девятисот спортсменов со всей Европы.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице