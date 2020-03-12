12.03.2020 (08:30)

Армейские стрелки победили в ските на этапе Кубка мира в Никосии

В Никосии (Кипр) продолжается этап Кубка мира по стендовой стрельбе. Армейские стрелки завоевали сразу две награды в соревнованиях смешанных пар в упражнении скит - «золото» и «бронзу».

Наталья Виноградова и Роман Сенцов взяли «золото» этапа Кубка мира по стендовой стрельбе в соревнованиях смешанных команд в ските. В финале армейцы со счетом 36:34 перестреляли немецкий дуэт Неле Виссмер и Феликс Хаасе.

В матче за третье место Антон Астахов, выступая в паре с Залей Батыршиной, с минимальным перевесом (36:35) победил команду Кипра Констанция Николау и Менелаос Михаэлидес. Турнир завершится в пятницу, 13 марта.

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