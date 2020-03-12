12.03.2020 (13:20)

В ЦВО продолжается выполнение мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции

В связи с продолжающимся нарастанием общего количества случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации в Центральном военном округе принимаются все возможные меры по предупреждению заноса инфекции в воинские коллективы.

Оперативными группами в непрерывном режиме осуществляется мониторинг эпидемиологической обстановки на территории субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный военный округ.

В военном госпитале (г. Алейск) совместно с территориальным Центром Госсанэпиднадзора проведена тренировка по готовности работы персонала в случае выявления военнослужащего, больного (подозрительного) новой коронавирусной инфекцией, отработаны вопросы перевода и работы медицинской организации в условиях строгого противоэпидемического режима

Медицинской службой Центрального военного округа проведены практические занятия в войсковой части (г. Иркутск) по отработке противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции среди личного состава.

Мероприятия по выявлению вируса, проводимые у прибывающих военнослужащих непосредственно на КПП воинских частей и организаций, позволяют дополнительно снизить риск заноса инфекции в воинские части.

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