12.03.2020 (12:34)
Экипажи противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили плановый полет в дальнюю океанскую зону
11 марта 2020 года два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили очередной плановый полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана – Бискайским заливом и северной частью Иберийской Атлантики.
Продолжительность полетного задания составила более 15 часов, а протяжённость маршрута – свыше 10 тыс. километров.
Летчики отработали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью и слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации. Также была проведена дозаправка от самолётов-танкеров Ил-78 дальней авиации ВКС России. В ближней зоне самолеты Ту-142 сопровождали истребители МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота.
Полеты выполнены в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Полёты самолётов противолодочной авиации Северного флота проводятся в рамках программы боевой подготовки экипажей Ту-142 в зимнем периоде обучения.
На прошлой неделе экипажи самолетов Ту-142 Северного флота совершили плановые полёты над морями Северного Ледовитого и Атлантического океанов.