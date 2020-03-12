12.03.2020 (12:10)

В Военно-космической академии отметят юбилей Александра Можайского

В Санкт-Петербурге в Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского пройдут торжественные мероприятия, посвященные 195-й годовщине со дня рождения великого русского исследователя и изобретателя в области воздухоплавания контр-адмирала Александра Можайского, имя которого академия носит с 1955 года.

Мероприятия спланированы на 21 марта.

Сначала пройдет торжественное построение личного состава в стенах академии. На митинге выступят ветераны, историки , а также руководящий состав вуза.

Продолжатся мероприятия на Смоленском кладбище, где офицеры и курсанты академии отдадут дань памяти на могиле Александра Федоровича, возложат цветы к могиле и примут участие в служении молебна.

И завершатся мероприятия в Красном селе, где летом 1882 года началась постройка натурного самолёта на военном поле около станции Дудергоф под Санкт-Петербургом. У памятника Александра Можайского пройдет торжественная церемония вступления школьников в ряды юнармейцев.

Справочно:

1. Академия уже 65 лет носит имя великого русского изобретателя. В 1977 году на Смоленском православном кладбище Санкт-Петербурга на могиле выдающегося человека, давшего России приоритет в создании первого самолета, силами ВУЗа был установлен памятник.

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского, является крупнейшим политехническим вузом страны, в стенах которого подготовка военных кадров ведется более 300 лет. Прообразом и предшественницей нынешней академии является созданная в 1712 году в Санкт-Петербурге Инженерная школа. За более чем трехвековой период в ее стенах располагались 2-ой кадетский корпус, Военно-теоретическая и Военно-техническая школы Красного воздушного флота, Ленинградская военно-воздушная академия.

За годы своего существования это учебное заведение воспитало 67 Георгиевских кавалеров, 18 Героев Советского Союза и Героев Социалистического труда. В 1761 году его закончил великий русский полководец Михаил Илларионович Кутузов. Почти все генералы-артиллеристы в Бородинском сражении были выпускниками 2-го кадетского корпуса. У истоков организации учебного процесса по авиационным специальностям стоял выдающийся ученый Николай Жуковский. Отсюда шагнули в небо прославленные авиаторы, первые Герои Советского Союза А.В. Ляпидевский (звезда Героя № 1), Н.П. Каманин (звезда Героя № 4), Г.Ф. Байдуков, В.А. Коккинаки, В.А. Судец и трижды Герой Советского Союза А.И. Покрышкин.

За годы Великой отечественной войны в академии были подготовлены 2271 военный инженер, выполнены 205 научно-исследовательских и экспериментальных работ в интересах фронта.

В 1955 году Ленинградской Краснознаменной Военно-воздушной инженерной академии было присвоено имя Александра Федоровича Можайского.

С развитием отечественной ракетной техники академия переключается на подготовку квалифицированных инженеров для Ракетных войск стратегического назначения, а в середине 60-х годов, после посещения академии Генеральным конструктором Сергеем Королевым, в академии разворачиваются работы по исследованию вопросов, связанных с освоением космического пространства.

В настоящее время академия – политехнический вуз, который осуществляет подготовку специалистов для Войск воздушно-космической обороны, Военно-топографического управления Генерального штаба ВС РФ и других силовых министерств и ведомств.

Образование, которое получают выпускники в Военно-космической академии, в полной мере соответствует тем требованиям, которые предъявляются к офицерам во время прохождения военной службы. В академии проводится подготовка по 56 военным специальностям и специализациям, многие из которых не имеют аналогов в нашей стране.

Выпускники академии - специалисты по ракетно-космическим комплексам, решают оборонные задачи государственного уровня, многочисленные прикладные и фундаментальные научные проблемы, обеспечивают эксплуатацию космических аппаратов и ракет-носителей.

2. Русский исследователь и изобретатель в области воздухоплавания Александр Федорович Можайский родился 21 марта 1825 года в семье потомственного моряка адмирала русского флота Фёдора Тимофеевича Можайского.

Пройдя путь от кадета Петербургского Морского кадетского корпуса до контр-адмирала, А.Ф. Можайский вошел в историю как конструктор первого в мире самолета, доведенного до уровня летных испытаний. Всю свою жизнь А.Ф. Можайский занимался научными исследованиями в области воздухоплавания и до конца своих дней вынашивал дерзновенные мечты о создании летательного аппарата тяжелее воздуха.

В ходе проектных и конструкторских работ он внес серьезный вклад в создание инженерных методов аэродинамического расчета самолета, осознал возможности подъемной силы неподвижного крыла, зависимость ее от скорости полета, экспериментально подошел к обоснованию угла атаки, при котором отношение подъемной силы к лобовому сопротивлению достигает максимального значения, подробно описал физику и технику взлета самолета и оказался успешным и первым в мире конструктором авиационных двигателей. Его инженерной заслугой является то, что он впервые разработал фюзеляжный тип самолета.

В 1883 году, на 20 лет раньше братьев Райт, А.Ф. Можайский представил конструкцию аэроплана, все пять основных элементов которого присущи современным самолетам.

Александр Федорович Можайский умер 1 апреля 1890 года. Он так и не увидел свое детище во втором полете. Без почестей контр-адмирала похоронили на Смоленском православном кладбище Петербурга.

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