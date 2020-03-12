12.03.2020 (13:00)

Командующий Балтийским флотом вручил Ленинградской военно-морской базе Боевое знамя нового образца

Сегодня в Кронштадте командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов в торжественной обстановке вручил временно исполняющему обязанности командира Ленинградской военно-морской базы капитану 1 ранга Алексею Апановичу Боевое знамя нового образца и поздравил личный состав военно-морской базы с важным событием в истории флотского объединения.

«Вам вручается официальный символ и реликвия воинской части, олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции», – отметил командующий Балтийским флотом, передавая Боевое знамя командованию Ленинградской военно-морской базы. В ходе торжественных мероприятий личному составу была зачитана Грамота Президента Российской Федерации.

В церемонии приняли участие военнослужащие военно-морской базы, ветераны Балтийского флота и Великой Отечественной войны, юнармейцы, представители органов власти Кронштадта.

Завершились праздничные мероприятия торжественным прохождением личного состава соединений и воинских частей Ленинградской военно-морской базы под новым Боевым знаменем и церемонией его установки в штабе объединения.

По традиции, накануне знаменательного события в соответствии с ритуалом в Драматическом театре Балтийского флота состоялась церемония крепления полотнища Боевого знамени к древку специальными гвоздями. Этой чести удостоились лучшие военнослужащие объединения.

По итогам 2019 учебного года Ленинградская военно-морская база (ЛенВМБ), которой командует контр-адмирал Вячеслав Родионов, признана лучшим объединением флота.

В настоящее время в ее состав входят корабельные соединения, учебные подразделения и воинские части, расположенные на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Важнейшими задачами, стоящими перед моряками Ленинградской ВМБ в современных условиях, являются подготовка экипажей и ввод в строй новейших кораблей, поступающих на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России.

Моряки Ленинградской ВМБ обеспечивают все мероприятия, связанные с морской жизнью города Санкт-Петербург: визиты иностранных военных и учебных кораблей, парады, праздники и регаты. Корабли Ленинградской ВМБ, ежегодно выстраивающиеся на Неве в линию парада в канун празднования Дня ВМФ, стали своеобразной визитной карточкой Санкт-Петербурга и Главного военно-морского парада.

Боевое знамя - официальный символ и воинская реликвия воинской части, олицетворяет ее честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывает на предназначение воинской части и ее принадлежность. Оно служит напоминанием каждому военнослужащему о героических традициях и священном долге защиты Отечества.

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