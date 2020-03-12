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12.03.2020 (12:45)

Связисты из Ставрополя стали лучшими на втором этапе конкурса «Уверенный прием» АрМИ-2020 в ЮВО

В 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) завершился второй отборочный этап конкурса по полевой выучке военнослужащих войск связи «Уверенный прием», входящий в программу «АрМИ-2020».

Военнослужащие-связисты выполнили задачи, направленные на повышение уровня профессиональной подготовки, боевое слаживание подразделений и проверку возможностей современных и перспективных образцов техники связи в условиях, максимально приближенным к боевым.

Часть конкурсных заданий специалисты войск связи выполняли в средствах индивидуальной защиты.

Военные связисты выполнили задачи на станциях Р-166, командно-штабных машинах Р-149АКШ, мобильных комплексах связи «Редут-2УС» и станциях спутниковой связи.

Всего в конкурсе приняло участие около 100 военнослужащих ЮВО. Победителями данного этапа стали военнослужащие соединения управления из Ставрополя.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Войска связи , АрМИ , Уверенный прием
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