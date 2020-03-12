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12.03.2020 (12:15)

Танкисты российской военной базы в Абхазии прибыли в Адыгею для проведения учения с боевой стрельбой

В рамках двустороннего ротного тактического учения (ДРТУ) на полигоне Майкопский в Адыгее танкисты российской военной базы в Абхазии приступили к этапу боевой стрельбы.

Военнослужащим российской военной базы на танках Т-72Б3 предстоит выполнить различные тактические маневры в условном общевойсковом бою с выполнением боевых стрельб по мишеням, имитирующим танки и другую бронетехнику условного противника. Максимальная дальность до целей составит около 4 тысяч метров, дистанция для ведения огня в движении – 500 метров.

Кроме того, механики-водители закрепят навыки вождения танков на труднопроходимой, пересеченной местности с преодолением различных рельефных препятствий.

ДРТУ продлится до конца текущей недели, всего в нем принимает участие более 300 военнослужащих соединения ЮВО и задействовано около 30 единиц боевой техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Южный военный округ
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