12.03.2020 (12:00)

Ночную стрельбу более 50 танковых экипажей ЮВО на Северном Кавказе корректировали расчеты беспилотников

Танковые экипажи общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе в ночное время выполнили боевые стрельбы по движущимся мишеням с применением беспилотных летательных аппаратов.

Более 50 танковых экипажей ЮВО провели стрельбу штатным снарядом из пушек современных танков Т-72Б3, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 4000 м по координатам, полученным от беспилотников.

Механики-водители выполнили вождение боевых машин по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, а также противотанковых рвов и заграждений.

Планирование боевой подготовки танковых подразделений ЮВО обеспечивает применение основных маневров ведения боя в наступлении и обороне, в дневное и ночное время.

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