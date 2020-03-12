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12.03.2020 (11:45)

Разведчики ЮВО в горах Абхазии приступили к выполнению учебных противодиверсионных задач

Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы в Абхазии приступили к выполнению учебно-боевых задач в рамках двустороннего противодиверсионного тактического учения.

На полигоне Цабал, вооружившись снайперскими винтовками «Винторез», пулеметами «Печенег» и другим стрелковым оружием, разведчики выполнят разведывательно-диверсионные и противодиверсионные задачи по ликвидации групп незаконных вооруженных формирования условного противника в дневное и ночное время, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов.

После обнаружения мест дислокации условного противника, разведчики передадут по средствам связи координаты объектов на командный пункт для их уничтожения силами артиллерийских подразделений и авиации.

Для приближения обстановки к реальным боевым условиям предусмотрено применение имитационных зарядов и холостых патронов, также различные современные технические средства.

Всего в учебных мероприятиях боевой подготовки принимают участие более 300 военнослужащих ЮВО, задействовано около 30 единиц военной техники, в т.ч. бронетранспортеры БТР-82АМ, бронированные разведывательные машины «Дозор» и бронированные автомобили КамАЗ «Мустанг».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Разведывательные подразделения
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