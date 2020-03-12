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12.03.2020 (11:30)

На полигоне Прудбой ЮВО под Волгоградом пройдет окружной этап конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»

16 марта в 10:00 ч. (по местному времени) на общевойсковом полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области состоится торжественная церемония открытия окружного этапа конкурсов армейских игр «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

Перед началом соревнований состоится динамический показ боевых возможностей мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.

Гостям будут продемонстрированы возможности боевых машин пехоты третьего поколения БМП-3, современных танков Т-90С и 152-мм самоходных артиллерийских гаубиц 2С19 «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г».

Летные и ударные возможности продемонстрируют экипажи самолетов Су-24М, гости увидят боевое применение вертолетов Ми-28 и Ми-8 АМТШ, которые нанесут удар неуправляемыми ракетами по условному противнику и обеспечат высадку тактического десанта. Военнослужащие разведывательных подразделений ЮВО, выполнив десантирование, продемонстрируют навыки армейского рукопашного боя.

Также гостям соревнования представят новейшие образцы вооружения и военной техники ЮВО, ретро-технику. Все желающие смогут поиграть в пейнтбол и отведать солдатскую кашу с чаем.

В окружных состязаниях, которые продлятся до конца недели, примут участие лучшие экипажи танков Т-72Б3 и мотострелковых взводов на боевых машинах пехоты БМП-2 с Северного Кавказа, Закавказья, Крыма и Ростовской области.

В масштабном зрелище примут участие более 250 военнослужащих ЮВО, будет задействовано около 50 единиц современного вооружения и военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Танковый биатлон , АрМИ , Суворовский натиск
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