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12.03.2020 (11:15)

Инженерное соединение ЮВО в полном составе приступило к проведению тактико-специального учения

Все подразделения инженерного соединения Южного военного округа (ЮВО) совершили марш на полигон Бородиновка Ростовской области для проведения тактико-специального учения.

На марше военные инженеры отразили нападение разведывательно-диверсионной группы, оборудовали колейные пути на маршруте, проделали проходы в инженерных заграждениях и условных минных полях.

В полевых условиях личный состав отработает задачи инженерного обеспечения: ведение инженерной разведки маршрутов движения войск, фортификационное оборудование полевых пунктов управления.

В ходе практических действий будет организована десантная и паромная переправа боевых подразделений, наведены понтонные переправы, оборудованы съезды и выезды на берегах по обе стороны реки, что позволит обеспечить проход крупногабаритной и тяжелой бронетехники.

Плановое мероприятие боевой подготовки повысит слаженность органов управления соединения, а также профессиональное мастерство военнослужащих ЮВО.

Всего в учении задействовано более 250 единиц вооружения военной и специальной техники, в том числе путепрокладчики БАТ-2, землеройные машины МДК-3, минные заградители ГМЗ-3, УМЗ, станции комплексной очистки воды СКО-10.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Инженерные войска
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