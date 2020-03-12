12.03.2020 (11:00)

В Чечне стартовал чемпионат 58-й общевойсковой армии ЮВО по военному пятиборью

В Шали стартовал чемпионат 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) по военному пятиборью. Состязания проводятся в рамках чемпионата ЮВО по военно-прикладным видам спорта.

Военное пятиборье – военно-прикладной вид спорта, включающий в себя преодоление полосы препятствий, стрельбу из автомата Калашникова, плавание вольным стилем на 50 м, метание гранаты на точность и дальность, бег на 8 км по пересеченной местности.

Полоса препятствий – самый сложный этап соревнований, представляет собой участок местности длиной 600 м, на котором расположены 20 разнообразных по характеру и габаритам препятствий. Для их успешного преодоления необходимо совершать безопорные и опорные прыжки в глубину и длину, спуск в траншею и выход из нее, передвижение по узкой и неустойчивой опоре.

В чемпионате принимают участие 16 сборных команд, в их числе 70 военнослужащих из воинских частей и соединений, дислоцированных в республиках Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия и Южная Осетия.

По результатам состязаний будет сформирована сборная команда 58-й армии ЮВО по пятиборью, которая представит армию в мае на чемпионате округа в Севастополе.

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