12.03.2020 (10:30)
Более 400 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова примут участие в Параде Победы в Москве
Более 400 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ТОВВМУ) имени С.О. Макарова отправятся в Москву для участия в параде, посвященном 75-й годовщине Великой Победы.
Отбор военнослужащих для формирования парадного строя проводился в течение двух месяцев на конкурсной основе. Среди курсантов с первого по пятый курс определялись лучшие по строевой подготовке, успеваемости, воинской дисциплине. Особо учитывались рекомендации психологов, которые работали со всеми кандидатами.
Начиная с января участники парада совершенствовали строевую выучку и слаживание сводного подразделения, занимались подгонкой парадной формы.
Первая группа курсантов ТОВВМУ уже завтра отправится из Владивостока в российскую столицу, где тихоокеанцы продолжат подготовку к параду.