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12.03.2020 (10:30)

Более 400 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова примут участие в Параде Победы в Москве

Более 400 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ТОВВМУ) имени С.О. Макарова отправятся в Москву для участия в параде, посвященном 75-й годовщине Великой Победы.

Отбор военнослужащих для формирования парадного строя проводился в течение двух месяцев на конкурсной основе. Среди курсантов с первого по пятый курс определялись лучшие по строевой подготовке, успеваемости, воинской дисциплине. Особо учитывались рекомендации психологов, которые работали со всеми кандидатами.

Начиная с января участники парада совершенствовали строевую выучку и слаживание сводного подразделения, занимались подгонкой парадной формы.

Первая группа курсантов ТОВВМУ уже завтра отправится из Владивостока в российскую столицу, где тихоокеанцы продолжат подготовку к параду.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Военные парады
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