12.03.2020 (10:15)

Морской буксир «Андрей Степанов» проходит заводские ходовые испытания в акватории Чёрного моря

Экипаж морского буксира (мб) «Андрей Степанов» начал прохождение заводских ходовых испытаний (ЗХИ) в акватории Чёрного моря.

Новый морской буксир построен для отряда судов обеспечения Черноморского флота.

Экипаж судна совместно с заводской сдаточной командой обучается эксплуатации, техническому обслуживанию и практическому применению судовых систем, устройств и механизмов.

В настоящее время на выходе в море проводится наладка и проверка функционирования электроэнергетической системы судна, проверяется работоспособность главной энергетической установки на разных режимах работы, испытываются резервные механизмы и различное оборудование, в том числе при переходе на аварийные источники электропитания, а также проверяется работа внутрикорабельных средств связи. Проводится проверка шлюпочного и спасательного устройств, тестируются система локализации и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов.

После завершения ЗХИ судостроители совместно с экипажем проведут ревизию судовых систем, устройств и механизмов и продолжат его подготовку к следующему этапу плана Государственных испытаний.

В феврале текущего года в состав отряда судов обеспечения Черноморского флота был принят морской буксир «Сергей Балк», являющийся однотипным головным судном проекта 23470.

Справочно:

Морской буксир проекта 23470 предназначен для выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде, проводки кораблей и судов в акватории морских портов и осуществления эскортных операций море. Благодаря наличию на борту специализированного оборудования может выполнять операции по тушению различных видов возгораний на надводных объектах.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице