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12.03.2020 (10:00)

На Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота прошло учение по задержанию диверсантов

Личный состав отряда противодиверсионных сил и средств (ПДСС) Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) провёл учение по защите прибрежных военных объектов от подводных диверсантов условного противника.

Мероприятие боевой подготовки проведено в пункте базирования кораблей ЧФ в порту Новороссийск.

По замыслу учения экипаж противодиверсионного катера (прдка) «Курсант Кировец» во время патрулирования обнаружил в акватории военно-морской базы неизвестные подводные движущиеся объекты. Для их идентификации специалисты отряда ПДСС использовали гидроакустическую станцию, стоящую на вооружении прдка и установили координаты нахождения группы условного противника.

Затем военнослужащие отряда спустились под воду в специальной экипировке, блокировали район поиска и отработали алгоритм действий по задержанию подводных диверсантов.

В учении было задействовано 50 военнослужащих отряда ПДСС, роль условных диверсантов выполняли водолазы аварийно-спасательного отряда НВМБ.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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