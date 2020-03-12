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12.03.2020 (09:45)

Разведчики общевойсковой армии ЗВО завершили тактические стрельбы, в рамках проведения второго отборочного этапа конкурса «Отличники войсковой разведки-2020»

Военнослужащие подразделений войсковой разведки общевойсковой армии Западного военного округа завершили тактические стрельбы, в ходе проведения второго армейского отборочного этапа конкурса «Отличники войсковой разведки», который проходит в рамках подготовки к Армейским международным играм (АрМИ-2020).

На полигоне Солоти, дислоцированном в Белгородской области разведчики продемонстрировали мастерство владения арсеналом оружия: по итогам жеребьевки каждый военнослужащий получал случайное оружие, с помощью которого должен был продемонстрировать свою боеготовность.

Военнослужащие выполнили нормативы с использованием автомата Калашникова (АК-74М), снайперской винтовки Драгунова (СВД), ручного пулемёта Калашникова (РПК), а также продемонстрировали возможность осечки основного оружия, быстро приступив к выполнению норматива с пистолетом Макарова (ПМ).

Помимо использования основного и дополнительно вооружения, разведчики применили боевые лопатки и метательные ножи, бесшумно поражая условного противника на дистанции от 4 до 8 метров.

Всего в отборочных соревнованиях войсковых разведчиков участвовало более 2 тысяч военнослужащих, во втором армейском этапе приняли участие свыше 50 лучших разведчиков из Воронежской, Белгородской, Смоленской областях, лучшие из которых выйдут на окружной этап конкурса «Отличники войсковой разведки-2020».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Разведывательные подразделения , АрМИ , Отличники войсковой разведки
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