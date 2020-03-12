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12.03.2020 (07:02)

На полигоне ВВО «Бурдуны» в Бурятии стартовал окружной этап конкурса «Мастер артиллерийского огня»

В рамках проведения Армейских игр на полигоне Восточного военного округа «Бурдуны» на окружном этапе конкурса "Мастер артиллерийского огня" определятся лучшие миномётные расчеты.

На торжественном митинге, посвящённом открытию соревнований, участников приветствовал начальник ракетных войск и артиллерии ВВО Герой России генерал - майор Дмитрий Клименко, а также руководство конкурса.

В ходе этапов конкурса артиллеристы пройдут проверку в скоростном преодолении полосы препятствий на  автомобилях повышенной проходимости Урал-43203, умении быстро и качественно подготовить миномёты к работе, а также в точности при стрельбе из штатного вооружения и дополнительно из пулемётов и гранатомётов.

 На каждом этапе, действия минометчиков будет оценивать судейская бригада, составленная из офицеров, имеющих богатый опыт работы на технике, артиллерийских орудиях и установках.

Всего в конкурсе принимает участие 5 сильнейших команд, ранее победивших на армейских этапах соревнований.  Лучший расчёт по результатам окружного этапа примет участие во всеармейском конкурсе, который состоится на полигоне «Широкий Карамыш» под Саратовом.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , АрМИ , Мастера артиллерийского огня
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