Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.03.2020 (06:26)

На главном параде Победы ВВО в Хабаровске впервые будет задействована артиллерия большой мощности

В  главном военном параде войск Восточного военного округа, посвященном 75-й годовщине Победы, который состоится 9 мая в Хабаровске, впервые в составе механизированной колонны планируется задействовать самоходные артиллерийские установки  «Малка» и «Гиацинт», самоходные минометы «Тюльпан», а также РСЗО  «Ураган», декорированные автомобили КамАЗ с эпизодами Великой Отечественной войны 1941–1945 годов -  около 11 единиц.

На аэродроме «Калинка» уже организованы тренировки механиков-водителей и водителей боевой и специальной техники. Они продлятся до конца апреля.

В составе исторической колонны военной техники тренируются экипажи танков Т-34, ИС-3, самоходной артиллерийской установки ИСУ-152, реактивных минометов БМ-13 «Катюша».

Современную часть колонны на параде в краевой столице представят танки Т-80, Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки МСТА-С, ЗРК «Тор-М2У», бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, противотанковые пушки МТ-12 «Рапира», буксируемые гаубицы 2А65, Д-30, реактивные системы залпового огня Торнадо-Г, ОТРК «Искандер», ЗРС С-300 ПС, ЗРС С-400, ЗРПК «Панцирь», тяжелая огнеметная система «Солнцепек», армейские мотовездеходы АМ-1, УАЗ «Пикап», комплексы РЭБ «Леер-2» , служебные машины военной полиции, бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун-К», ремонтные автомобили РЭМ-КЛ.

Всего вместе с колонной клуба авторетро и декорированных  автомобилей Камаз - 147 единиц техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Экипажи огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» вышли на полигоны в ВВО
В Приморском общевойсковом объединении ВВО стартовал второй этап конкурса «Безопасный маршрут»
В Приморье экипажи танков Т-80БВ морской пехоты Тихоокеанского флота провели первую боевую стрельбу
Более 2,5 тыс. военнослужащих ЗВО примут участие в военном параде 9 мая на Красной площади в Москве

Метки:
Восточный военный округ , Военные парады
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false