12.03.2020 (06:26)

На главном параде Победы ВВО в Хабаровске впервые будет задействована артиллерия большой мощности

В главном военном параде войск Восточного военного округа, посвященном 75-й годовщине Победы, который состоится 9 мая в Хабаровске, впервые в составе механизированной колонны планируется задействовать самоходные артиллерийские установки «Малка» и «Гиацинт», самоходные минометы «Тюльпан», а также РСЗО «Ураган», декорированные автомобили КамАЗ с эпизодами Великой Отечественной войны 1941–1945 годов - около 11 единиц.

На аэродроме «Калинка» уже организованы тренировки механиков-водителей и водителей боевой и специальной техники. Они продлятся до конца апреля.

В составе исторической колонны военной техники тренируются экипажи танков Т-34, ИС-3, самоходной артиллерийской установки ИСУ-152, реактивных минометов БМ-13 «Катюша».

Современную часть колонны на параде в краевой столице представят танки Т-80, Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки МСТА-С, ЗРК «Тор-М2У», бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, противотанковые пушки МТ-12 «Рапира», буксируемые гаубицы 2А65, Д-30, реактивные системы залпового огня Торнадо-Г, ОТРК «Искандер», ЗРС С-300 ПС, ЗРС С-400, ЗРПК «Панцирь», тяжелая огнеметная система «Солнцепек», армейские мотовездеходы АМ-1, УАЗ «Пикап», комплексы РЭБ «Леер-2» , служебные машины военной полиции, бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун-К», ремонтные автомобили РЭМ-КЛ.

Всего вместе с колонной клуба авторетро и декорированных автомобилей Камаз - 147 единиц техники.

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