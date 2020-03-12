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12.03.2020 (05:49)

Экипажи огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» вышли на полигоны в ВВО

В соединении радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа, дислоцированном в Республике Бурятия расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», начали курс подготовки по выполнению учебно-боевых задач в полевых условиях.  

Занятия проходят на полигоне «Онохой», в рамках стартовавшего накануне масштабного полевого выхода подразделений РХБ защиты Восточного военного округа в зимнем периоде обучения.  

Основу подготовки военнослужащих составляет комплекс оперативных задач по развертыванию огнеметных систем,  а также выполнению огневых задач и поражению вероятного противника в труднодоступных районах и условных пунктах управления. Важнейшим элементом подготовки огнеметчиков является загрузка неуправляемых реактивных снарядов, которая производится с транспортно-заряжающих машин с помощью мультипликатора несъемного кранового оборудования.

Также, по ходу проведения занятия огнеметчиками отрабатываются вводные задачи и нормативы по плану наращивания учебной боевой обстановки.

Напомним, что тяжелая огнеметная система ТОС-1А - самая мобильная, защищенная и самая мощная огнеметная система в мире. Многоствольный огнемет способен поражать легкобронированные цели, транспортные средства, разрушать здания и сооружения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Инженерные войска , Боевая подготовка
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