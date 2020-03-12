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12.03.2020 (04:43)

В Приморском общевойсковом объединении ВВО стартовал второй этап конкурса «Безопасный маршрут»

В Приморском общевойсковом объединении Восточного военного округа, стартовал второй этап конкурса среди инженерных подразделений «Безопасный маршрут».

К состязаниям привлекается порядка 60 специалистов инженерных войск от соединений воинских частей объединения и около 10 единиц военной техники. Соревнования  между военными инженерами объединения проходит вблизи пункта постоянной дислокации инженерно-саперного соединения п. Раздольное Приморского края.

На втором этапе участникам предстоит преодолеть свыше 2500 метров, с бродом и висячим мостом, веревочной стенкой, фасадом дома, заняв оборону  проложить проход в противопехотном минном поле и провести колонну через заминированный участок местности, при этом умело используя военную технику выполнить нормативы по инженерной подготовке.

В ходе армейского этапа конкурса будут определены «Лучшее инженерно-штурмовое отделение», «Лучший экипаж путепрокладчика», «Лучший экипаж инженерной машины». Победители среди команд объединения примут участие в окружном этапе соревнований, который состоится в п. Раздольное Приморского края.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Инженерные войска , АрМИ
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