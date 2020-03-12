12.03.2020 (03:39)

В Приморье экипажи танков Т-80БВ морской пехоты Тихоокеанского флота провели первую боевую стрельбу

Военнослужащие отдельного танкового подразделения Приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота провели первую боевую стрельбу на полигоне Бамбурово.

Для выполнения плановых упражнений по боевой подготовке танки Т-80БВ, которые в конце прошлого года поступили на вооружение береговых войск ТОФ, были доставлены на полигон. В ходе проведения боевых стрельб экипажи танков отработали задачи по укладке боеприпасов, подготовке и нанесению ударов по движущимся и статичным мишеням, которые имитировали боевую технику условного противника: танки, автомобили с зенитной установкой, а также пулеметные расчеты. Стрельба велась из танковых пушек, зенитных пулеметов и пулеметов ПКТ по целям на дальности от 600 до 2000 метров.

После выполнения боевых упражнений экипажи практически отработали задачи по выходу колонны тяжелой техники из-под ответного удара противника

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