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12.03.2020 (00:18)

В Астраханской области приступили к испытаниям уникального мишенного комплекса для подразделений войсковой ПВО

В Астраханской области на базе 4-го Государственного центрального межвидового полигона Министерства обороны Российской Федерации (Капустин Яр) начался заключительный этап государственных испытаний универсального мишенно-тренировочного комплекса (УМТК) «Адъютант».

Комплекс состоит из подвижного пункта управления, пяти типов воздушных мишеней и средств их запуска и разработан для обеспечения мероприятий боевой подготовки подразделений войсковой противовоздушной обороны (ПВО).

Воздушные мишени обеспечивают боевую работу расчетов зенитных ракетных и артиллерийских комплексов, радиолокационных станций, стрелков-зенитчиков переносных зенитных ракетных комплексов и имитируют воздушные цели максимальной возможной идентичности с современными средствами воздушного нападения — от крылатых ракет до кустарно изготовленных беспилотных летательных аппаратов, аналогично применяемым незаконными вооруженными формированиями в Сирии.

В настоящее время мишенный комплекс проходит проверку на соответствие заявленным техническим и эксплуатационным характеристикам.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска
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