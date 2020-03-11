11.03.2020 (23:10)

В Ульяновском соединении Воздушно-десантных войск прошли весёлые старты

В Ульяновском соединении Воздушно-десантных войск, под руководством инструкторов по физической подготовке, прошли весёлые старты среди семей военнослужащих «Мама, папа, я – спортивная семья». В них приняли участие семьи офицеров и военнослужащих по контракту в полном составе.

Команды проходили дистанции, чтобы получить звание самой спортивной, дружной и весёлой семьи в своем соединении. Каждая команда состояла из папы, мамы и ребёнка. Среди участников были, как семьи – новички, так и команды, принимавшие участие в проводимых ранее соревнованиях.

В подобных соревнованиях всегда побеждает дружба. Мероприятия подобного типа помогают сплотить воинский коллектив, а самое главное сближают семьи военнослужащих.

По завершению семейной эстафеты команды были награждены сладкими призами от командования гвардейского соединения.

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