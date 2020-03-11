11.03.2020 (22:35)

На базе Ульяновского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск и полигоне «Поливно» определяют лучших снайперов.

Снайпера гвардейского Ульяновского соединения Воздушно – десантных войск принимают участие в отборочном этапе конкурса «Снайперский рубеж» на полигоне «Поливно» в Ульяновской области.

В ходе конкурса снайпера и снайперские пары выполняют огневые задачи, такие как: разведка целей и определение дальности до них, ведение прицельного огня из снайперских винтовок на дистанциях от 400 до 1500 метров в различных условиях, а также корректировку огня с применением приборов наблюдения.

Снайпера Ульяновского соединения ВДВ выполняют стрельбу из различных положений, согласно условий конкурса, а так же принимают участие в стрелковой эстафете с различными препятствиями, в частности, преодолевают стену, заграждения из колючей проволоки, рукоход, ров. На огневых рубежах военнослужащие – снайпера демонстрируют навыки стрельбы из пистолета Макарова, автомата Калашникова и снайперской винтовки СВД.

В конкурсе принимают участие более 50 снайперов, прославленного соединения Воздушно – десантных войск. По результатам отборочного этапа в Ульяновском соединении ВДВ будут сформированы 2 команды для участия в конкурсе по полевой выучке среди снайперов - «Снайперский рубеж», на первенство Воздушно – десантных войск, который пройдет на базе соединения в период с 29 марта по 14 апреля с.г.

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