11.03.2020 (22:29)

В соединениях РВСН стартовал отборочный этап конкурса «Безопасная среда» и «Специальный район»

В соединениях Ракетных войск стратегического назначения стартовал отборочный этап конкурса на лучший экипаж химической разведки и на лучший расчет специальной обработки в рамках подготовки к Всеармейскому конкурсу «Безопасная среда» и «Специальный район».

За звание лучших в РВСН будут бороться более 80 экипажей, свыше 300 военнослужащих, а также будет привлечено около 100 единиц специальных машин войск РХБ защиты.

В ходе состязаний каждый экипаж продемонстрирует свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно зараженного грунта, поиска радиоактивных источников на местности и на технике, также определят наличие отравляющего вещества в воздухе.

На этапе экстремальной езды участникам предстоит преодолеть ров, эскарп, траншею, габаритный тоннель, участок искусственных неровностей, завал, проход в минно-взрывном заграждении, ограниченный извилистый проезд.

Затем участникам конкурса в средствах защиты органов дыхания нужно будет преодолеть огненно-штурмовую полосу, оборудованную канатной сеткой, проходом через овраг по бревну, огненным препятствием и разрушенным зданием. На огневом рубеже военнослужащие выполнят стрельбы из стрелкового оружия по шести мишеням на удалении 100 метров.

Соревнования предусматривают выполнение более чем 20 нормативов по вождению, огневой подготовке, а также по РХБ защите. Состязания позволяют продемонстрировать умение управлять вверенной специальной техникой в нестандартных условиях.

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