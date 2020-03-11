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11.03.2020 (21:30)

Разведчики Центрального военного округа уничтожили пусковые установки в тылу условного противника

Военнослужащие разведывательных подразделений 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) отработали задачи по проникновению в тыл условного противника и выведению из строя пусковых установок, на полигоне в Алтайском крае.

Группа разведчиков совершила многокилометровый марш в район выполнения диверсионно-разведывательных задач. Военнослужащие произвели скрытное проникновение на территорию, где располагались пусковые установки условного противника, сняли вооруженную охрану и заложили взрывные устройства с радиовзрывателями в технику «врага». При отходе разведгруппа заминировала свой путь, чтобы избежать преследования неприятеля.

Учения военнослужащих разведывательных подразделений прошли в рамках проведения лагерного сбора, в них принимает участие более 500 разведчиков общевойскового объединения и 70 единиц военной техники.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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