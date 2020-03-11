11.03.2020 (15:37)

Забайкальские юнармейцы вышли на линию огня

Финал первенства Забайкальского края по стрельбе из малокалиберного оружия среди юнармейцев, в котором разыгрывался кубок регионального отделения ДОСААФ завершал традиционный месячник оборонно-массовой работы нынешнего года.

В финальную часть турнира, успешно пройдя отборочные старты, пробились команды четырех районов края и три - из краевого центра.

Перед началом соревнований председатель регионального отделения ДОСААФ Александр Девятериков тепло приветствовал юных стрелков, среди которых было немало ребят, активно участвовавших в других мероприятиях месячника - «ДОСААФовской лыжне», «Уроках мужества», акции «Всё для фронта, всё для Победы» и других.

Руководители клуба военно-исторической реконструкции «Забайкальский рубеж», являющегося членом ДОСААФ в качестве юридического лица, познакомили участников с направлениями своей деятельности, продемонстрировали образцы вооружения времен Великой Отечественной войны и рассказали о вкладе Забайкальского фронта в победу над милитаристской Японией и в окончание войны на востоке в августе 1945 года.

В течение нескольких часов юные стрелки вели борьбу за победу в командном и личном зачетах.

Командную победу праздновали из «Юнармейского десанта», имеющие практику стрельбы из малокалиберного оружия и парашютных прыжков, полученную на проекте «Юнармейский десант ДОСААФ-2019». Второй результат у команды «Боец» из Могойтуйского района, на третьей позиции «Ворошиловский стрелок» из Читинского Дома офицеров.

Обладателями наград в личном зачете среди юношей стали Алдар Будаев, Даниил Коркин и Даниил Лопатин. У девушек отличились Дарья Кочетова, Виктория Лазебных и Виктория Попова.

Победителям и призерам вручены заслуженные награды - кубки, медали и дипломы, участники финала получили сладкие подарки и памятные вымпелы от Читинского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ.

Следующий ответственный этап совместной работы региональных отделений ДОСААФ и «Юнармии» – подготовка к параду Победы, в котором будет участвовать коробка юнармейцев и членов военно-патриотических клубов ДОСААФ.

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