11.03.2020 (20:00)

Главком ВМФ России поблагодарил нахимовцев за участие в VII Международном научном форуме «Женщины на службе Отечеству»

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов выразил благодарность руководству и воспитанникам Нахимовского военно-морского училища за активное участие в VII Международном научном форуме «Женщины на службе Отечеству», который состоялся в Военном университете Министерства обороны Российской Федерации в Москве.

В форуме принимали участие 48 высших учебных и довузовских организаций Минобороны России, курсанты и кадеты стран СНГ, были представлены 245 научных и творческих работ в номинациях: «Женщина на войне: история одного подвига», «Письмо ветерану (эссе)», «Нет в России семьи такой…» и др. Это не первое участие санкт-петербургских нахимовцев в этом престижном международном форуме.

В 2019 году нахимовцы под руководством руководителя Военно-патриотического клуба «Моя Отчизна» Ирины Илюшиной получили диплом I степени. Тема научно-исследовательской работы была посвящена первой женщине-водолазу инженер-полковнику Нине Соколовой. В рамках празднования 75-летия Великой Победы участники проекта «Флотилия памяти», выпускники-нахимовцы Александр Глухий, Артем Ершов, Игорь Кухтин, нахимовец 4 курса Иван Семкин представили на форуме в номинации «Одна война — одна Победа» научно-исследовательскую работу «Жизнь и подвиг капитана 1 ранга Донченко Александры Николаевны». В этой номинации была представлена 21 работа, нахимовцы стали призерами, заняв второе место. Вручала награду нахимовцам доктор филологических наук профессор заслуженный работник высшего образования генерал-майор Елена Князева.

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