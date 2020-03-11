11.03.2020 (19:44)

Художники-маринисты Центрального военно-морского музея имени Петра Великого поделились опытом с коллегами из Западного военного округа

В Доме офицеров Западного военного округа прошла встреча членов мастерской военных художников-маринистов Центрального военно-морского музея (ЦВММ) имени Петра Великого с самодеятельными художниками изостудии Дома офицеров ЗВО.

В рамках традиционного сотрудничества двух творческих коллективов художники-ЦВММ представили выставку своих работ, посвященных Военно-Морскому Флоту России.

Решение об открытии выставки было принято на предыдущей встрече живописцев, в ходе которой обсуждались вопросы взаимодействия мастерской военных художников-маринистов музея и изостудии Дома офицеров ЗВО, а также планы проведения занятий, лекций и мастер-классов в 2020 году.

Новая встреча подарила ее участникам возможность из первых уст узнать об особенностях работы членов мастерской художников-маринистов ЦВММ, их творческих планах и задать интересующие вопросы.

В завершение мероприятия члены изостудии Дома офицеров ЗВО пригласили гостей в мастерскую, где в режиме мастер-класса прошло обсуждение их работ.

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