11.03.2020 (19:09)

Военнослужащие ЗВО ко Дню Победы благоустроят более 10 тыс. воинских захоронений

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлёв отдал указания о проведении военнослужащими соединений и воинских частей округа работ по благоустройству воинских захоронений.

«К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие ЗВО в 26 регионах дислокации войск округа проведут благоустройство 10 тыс. 185 воинских захоронений, в которых похоронено 3 млн 481 тыс. 411 советских солдат», — заявил генерал-полковник Александр Журавлёв.

Военнослужащие наведут порядок на территории захоронений, мемориалов и братских могил, восстановят цветность гравировки портретов, пояснительных надписей и перечней фамилий, проведут ремонт и покраску ограждений, плит, и надгробий.

В День Победы почётные караулы от Балтийского флота, общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО возложат цветы на братские могилы и проведут ритуалы отдания воинских почестей.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице