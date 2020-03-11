11.03.2020 (19:04)

Рота почетного караула и военный оркестр ЮВО примут участие в открытии бюста Герою России старшему лейтенанту Петрову Д.В.

12 марта 2020 года в 12:00 в Ростове-на-Дону на улице Киргизская, д. 41 состоится торжественное открытие бюста Герою России старшему лейтенанту Петрову Дмитрию Владимировичу, командиру взвода 6-й парашютно-десантной роты Псковского парашютно-десантного полка.

В церемонии открытия примут участие родители Дмитрия Петрова, представители администрации Ростовской области, командования Южного военного округа (ЮВО), ветераны военного округа, юнармейцы, а также военнослужащие роты почетного караула и военного оркестра ЮВО.

Бой в Аргунском ущелье неподалеку от селения Улус-Керт (Чечня) между бойцами 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и многократно превосходящими силами боевиков вошел в историю как подвиг десантников 6-й роты у высоты 776.

Бой длился 19 часов. 90 солдат и офицеров вступили в неравную схватку против группировки боевиков, насчитывающей более 2000 наемников. 84 десантника навеки остались на этой высоте.

Указом президента России 22 десантникам 6-й роты было присвоено звание Героя России, из них 21 – посмертно. 68 бойцов и офицеров роты награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.

Подвиг псковских десантников запечатлен в книге «Рота уходит в небо» Александра Тамоникова, а также в кино, в том числе – российском многосерийном фильме «Грозовые ворота».

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