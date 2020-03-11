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11.03.2020 (18:56)

При Главкомате ВМФ будет создан центр контроля строительства и ремонта кораблей

Центр управления кораблестроения, модернизации и ремонта кораблей и судов ВМФ России будет сформирован при Главкомате флота в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

«В настоящее время формируется центр управления и контроля проектирования, строительства, модернизации и ремонта кораблей и судов ВМФ, что позволит усовершенствовать порядок создания, серийного строительства, модернизации и ремонта кораблей и судов ВМФ, не допустить роста стоимости и увеличения сроков выполнения государственных контрактов, а также повысить персональную ответственность должностных лиц», – сообщил Алексей Криворучко.

По словам замминистра, центр также займется оптимизацией типов кораблей и судов, состава их вооружения, совершенствованием интегральной системы боевого управления кораблей флота.

«В настоящее время проводится дополнительная профессиональная подготовка по вопросам ценообразования, финансового контроля, аудита и проектного управления», – отметил Алексей Криворучко.

Он напомнил, что центр создается в соответствии с поручением Министра обороны РФ Сергея Шойгу по решению системных вопросов в военном кораблестроении.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , МТО , ВВТ
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