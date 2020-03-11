11.03.2020 (18:52)

В Ленинградской области топографические подразделения ЗВО участвовали в конкурсе «Надежный ориентир»

В Ленинградской области на территории полигона Кирилловский военнослужащие топографических подразделений Балтийского флота, общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО приняли участие во втором этапе конкурса по полевой выучке «Надежный ориентир».

Военные топографы прибыли на конкурс от объединений из Ленинградской, Воронежской, Московской, и Калининградской областей. Подразделения соревновались в мастерстве проведения топогеодезических расчетов, определении номенклатуры листов топографических карт. В самом зрелищном этапе конкурса - «Геодезический спринт» военнослужащие продемонстрировали быстроту в беге на короткие дистанции и установке штатива с его центрированием над точкой местности, а также работу с теодолитом - измерительным прибором для определения горизонтальных и вертикальных углов при топографических съёмках и геодезических работах.

Помимо прикладной подготовки, офицеры продемонстрировали свой профессионализм в физической подготовке, отработке нормативов радиационной, химической и биологической защиты, а также огневой подготовке - выполнении упражнения контрольных стрельб из автомата Калашникова АК-74М на дистанции до 400 метров и пистолета Макарова по подвижным и неподвижным целям на расстоянии от 25 до 50 метров.

Всего в отборочных соревнованиях между топографами участвовало более 1000 военнослужащих, а в заключительном этапе приняли участие свыше 30 лучших офицеров, из которых были определены победители. Они продолжат борьбу в последующих этапах с выходом на Армейские международные игры (АрМИ-2020).

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