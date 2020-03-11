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11.03.2020 (18:13)

Заместитель Министра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров провел прием граждан по личным вопросам

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров провел прием граждан по личным вопросам.

На встрече присутствовали представители центральных органов военного управления, профильных департаментов, в компетенции которых находятся вопросы, интересовавшие граждан.

В ходе приема обсуждался ряд вопросов, в том числе сотрудничество Минобороны России с общественными организациями в рамках боевой подготовки.

По итогам приема замглавы военного ведомства обратил внимание членов комиссии на оперативное и конкретное выполнение решений, принятых в результате рассмотрения обращений.

Личные приемы граждан руководящими должностными лицами Министерства обороны Российской Федерации проводятся на постоянной основе

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Общественная приемная
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