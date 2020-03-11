11.03.2020 (19:15)

Участники Всеармейской олимпиады по географии среди довузовских образовательных организаций Минобороны РФ прошли конкурсные испытания

Участники I Всеармейской олимпиады по географии среди воспитанников довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации прошли конкурсные испытания. Воспитанницы, суворовцы, нахимовцы и кадеты продемонстрировали знания в области ландшафта, географических объектов, территорий, стран, материков и океанов, выполнив пять заданий основной части. I Всеармейская олимпиада по географии охватила широкий круг вопросов географической науки, основных ее терминов, понятий и определений.

Напомним, более 100 представителей из 27 довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации с 10 по 12 марта проходят конкурсные испытания в рамках I Всеармейской олимпиады по географии. Команда-победитель Олимпиады будет представлять нашу страну на Международном этапе соревнований на переходящий Кубок Министра обороны Российской Федерации.

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