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11.03.2020 (19:00)

Армеец победил на этапе Кубка Европы по плаванию на открытой воде

В израильском Эйлате прошел первый этап Кубка Европы по плаванию на открытой воде на дистанции 10 км, где армейские спортсмены Кирилл Абросимов и Денис Адеев завоевали «золото» и «серебро» соответственно.

Армеец Кирилл Абросимов одержал победу на первом этапе Кубка Европы по плаванию на открытой воде на дистанции 10 км.

Вторым финишировал еще один представитель Центрального спортивного клуба Армии – серебряный призер первых Всемирных пляжных игр Денис Адеев. Замкнул тройку лидеров представитель Израиля Матан Родити.

Отметим, что данный старт входит в систему квалификации на Олимпийские игры 2020 года.

Кубок Европы в 2020 году включает в себя шесть этапов, которые пройдут в Эйлате (8 марта), Барселоне (4 июля), Стамбуле (22 или 23 августа), Копенгагене (29 августа), Париже (5 сентября) и Пьомбино (18 сентября).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт
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