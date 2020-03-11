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11.03.2020 (18:45)

Армейские лыжники стали вторыми в смешанной эстафете на молодежном чемпионате мира в Германии

В Обервизентале (Германия) завершился чемпионат мира по лыжным гонкам. В завершении турнира российская команда, в составе которой выступали два представителя ЦСКА, заняла второе место в смешанной эстафете.

Сергей Ардашев, Христина Мацокина, Денис Филимонов и Нина Дуботолкина, выступая в составе российской сборной, завоевали «серебро» молодежного чемпионата мира по лыжным гонкам в смешанной эстафете 4х5 км. Россияне отстали от победителей – команды Норвегии (54 минуты 40,5 секунды – на 26,7 секунды). Замкнули тройку лидеров представители Италии, отставшие от лидеров на 40,2 секунды.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт
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