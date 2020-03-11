11.03.2020 (18:30)

Воспитанники довузовских образовательных организаций впервые посостязаются в знаниях по географии

В Пансионе воспитанниц МО РФ состоялась торжественная церемония открытия I Всеармейской олимпиады по географии среди воспитанников довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации.

С приветственным словом к участникам олимпиады обратился начальник Управления военного образования Главного управления кадров Минобороны России генерал-майор Игорь Муравлянников: «Каждый из вас принимает активное участие в мероприятиях, которые проводят Министерство обороны России и Русское географическое общество. Вы показываете свои знания на ежегодном Географическом диктанте, свои таланты — в фотовыставке «Моя Россия. Родные места в объективе кадет». Сегодня впервые в Пансионе воспитанниц мы собрали вас: суворовцы, нахимовцы, кадеты, воспитанницы, — для того, чтобы вы могли показать свои знания в одной из самых интересных и важных наук — географии. География сегодня нужна везде: и в политике, и в экономике, и, особенно, в военном деле», — отметил Игорь Муравлянников.

Председатель жюри Олимпиады, кандидат географических наук, заведующий кафедрой социально-экономической географии зарубежных стран географического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Алексей Наумов пожелал участникам честной борьбы и удачи в состязаниях.

Экспертами конкурсных состязаний стали представители Русского географического общества, преподаватели ведущих вузов страны: Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ), Московского педагогического университета (МПГУ), Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина (РГУ); представители Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, Ассоциации учителей географии Москвы и Московской области, оргкомитета и жюри муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников.

Более 100 представителей из 28 довузовских образовательных организаций Минобороны России будут бороться за победу на I Всеармейской олимпиаде по географии, чтобы достойно представить нашу страну на Международном этапе соревнований на переходящий Кубок Министра обороны Российской Федерации.

I Всеармейская олимпиада по географии среди воспитанников довузовских образовательных организаций Минобороны России проходит в Пансионе воспитанниц с 10 по 12 марта.

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