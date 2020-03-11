11.03.2020 (18:15)
Подразделения мотострелковой дивизии ЗВО прибыли из Смоленской области в Нижегородскую для проведения боевых стрельб
Мотострелковые, танковые, артиллерийские и разведывательные подразделения мотострелковой дивизии, дислоцированной в Смоленской области, совершили комбинированный марш в Центр боевой подготовки Западного военного округа (ЗВО) в Нижегородской области для участия в тактико-специальных занятиях и боевых стрельбах.
Военнослужащим соединения предстоит отработать огневое поражение противника в дневное и ночное время, освоить минно-взрывное дело, осуществить мероприятия радиационной, химической и биологической защиты при применении условным противником оружия массового поражения, а также выполнить нормативы медицинской подготовки.
В боевых стрельбах будут задействованы экипажи танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, расчёты самоходных гаубиц «Мста-СМ2», подразделения разведки и снайперы.
Особенностью подготовки военнослужащих станет отработка задач с беспилотными летательными аппаратами на основе современного опыта военных конфликтов.
Всего в мероприятиях примут участие более 100 военнослужащих, которые выполнят комплекс из более чем 150 поставленных задач с применением 300 единиц вооружения и военной техники.