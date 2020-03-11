11.03.2020 (18:00)

Зенитчики общевойсковой армии ЗВО участвуют в конкурсе «Чистое небо» в Ленинградской области

В Ленинградской области стартовал отборочный этап конкурса профессионального мастерства военнослужащих зенитных подразделений «Чистое небо».

В состязаниях участвуют более 30 операторов переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» от общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в регионе. В ходе конкурса военнослужащие продемонстрируют навыки в выполнении задач по обнаружению и уничтожению целей, имитирующих высокоскоростные воздушные цели противника. Всего будет запущено более 200 различных мишеней.

Специалисты зенитных подразделений покажут мастерство в ведении огня из ПЗРК как с места, так и в движении, а также в уничтожении живой силы условного противника из штатного стрелкового оружия.

Механикам-водителям предстоит определить лучших специалистов в вождении боевых машин пехоты БМП-2 и бронетранспортеров БТР-80 по специально созданному маршруту, оборудованному рвами, противотанковыми ежами, бетонными укреплениями и участками минно-взрывных заграждений.

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