11.03.2020 (17:45)

Ленинградская военно-морская база обретет Боевое знамя нового образца

В преддверии 101-й годовщины со дня образования Ленинградской военно-морской базы командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов в торжественной обстановке вручит командиру флотского объединения контр-адмиралу Вячеславу Родионову Боевое знамя нового образца и соответствующую грамоту Президента России.

В торжественной церемонии, которая состоится 12 марта в Кронштадте на пирсе восточной Усть-Рогатки, примут участие военнослужащие военно-морской базы, ветераны Балтийского флота и Великой Отечественной войны, юнармейцы, представители органов власти Кронштадта.

Сегодня, накануне знаменательного события, в соответствии с ритуалом в Драматическом театре Балтийского флота состоялась церемония крепления полотнища Боевого знамени к древку специальными гвоздями. По традиции, этой чести удостоились лучшие военнослужащие объединения.

По итогам 2019 учебного года Ленинградская военно-морская база (ЛенВМБ), которой командует контр-адмирал Вячеслав Родионов, признана лучшим объединением флота.

В настоящее время в ее состав входят корабельные соединения, учебные подразделения и воинские части, расположенные на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Важнейшими задачами, стоящими перед моряками Ленинградской ВМБ в современных условиях, являются подготовка экипажей и ввод в строй новейших кораблей, поступающих на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России.

Моряки Ленинградской ВМБ обеспечивают все мероприятия, связанные с морской жизнью города Санкт-Петербург: визиты иностранных военных и учебных кораблей, парады, праздники и регаты. Корабли Ленинградской ВМБ, ежегодно выстраивающиеся на Неве в линию парада в канун празднования Дня ВМФ, стали своеобразной визитной карточкой Санкт-Петербурга и Главного военно-морского парада.

Боевое знамя — официальный символ и воинская реликвия воинской части, олицетворяет ее честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывает на предназначение воинской части и ее принадлежность. Оно служит напоминанием каждому военнослужащему о героических традициях и священном долге защиты Отечества.

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