11.03.2020 (17:30)

В Екатеринбурге отпраздновали годовщину формирования Уральского добровольческого танкового корпуса

В Екатеринбурге на площади Обороны прошли торжественные мероприятия, посвященные 77-й годовщине формирования Уральского добровольческого танкового корпуса. В мероприятии приняли участие военнослужащие ансамбля песни и пляски и сводного военного оркестра Центрального военного округа, представившие музыкальную и художественную программы. В заключении перед горожанами выступила рота барабанщиков Екатеринбургского суворовского училища.

Уральский добровольческий танковый корпус – уникальное танковое соединение, которое было создано сверхурочным трудом уральских рабочих на добровольные взносы жителей трех областей – Свердловской, Челябинской и Молотовской (ныне — Пермский край).

Идея создания танкового корпуса возникла на Урале в дни завершения разгрома гитлеровских войск под Сталинградом.

11 марта 1943 года Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин присвоил создаваемому корпусу, сформированного из числа рабочих уральских заводов, наименование – «30-й Уральский добровольческий танковый корпус». Первым командиром корпуса был назначен генерал-майор танковых войск Г.С.Родин.

Для сохранения традиций и памяти о подвиге Уральского добровольческого корпуса решением командующего войсками ЦВО танковому батальону мотострелкового полка, дислоцированного в Екатеринбурге, присвоено почетное наименование «Уральский танковый батальон».

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