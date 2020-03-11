11.03.2020 (17:30)
В Екатеринбурге отпраздновали годовщину формирования Уральского добровольческого танкового корпуса
В Екатеринбурге на площади Обороны прошли торжественные мероприятия, посвященные 77-й годовщине формирования Уральского добровольческого танкового корпуса. В мероприятии приняли участие военнослужащие ансамбля песни и пляски и сводного военного оркестра Центрального военного округа, представившие музыкальную и художественную программы. В заключении перед горожанами выступила рота барабанщиков Екатеринбургского суворовского училища.
Уральский добровольческий танковый корпус – уникальное танковое соединение, которое было создано сверхурочным трудом уральских рабочих на добровольные взносы жителей трех областей – Свердловской, Челябинской и Молотовской (ныне — Пермский край).
Идея создания танкового корпуса возникла на Урале в дни завершения разгрома гитлеровских войск под Сталинградом.
11 марта 1943 года Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин присвоил создаваемому корпусу, сформированного из числа рабочих уральских заводов, наименование – «30-й Уральский добровольческий танковый корпус». Первым командиром корпуса был назначен генерал-майор танковых войск Г.С.Родин.
Для сохранения традиций и памяти о подвиге Уральского добровольческого корпуса решением командующего войсками ЦВО танковому батальону мотострелкового полка, дислоцированного в Екатеринбурге, присвоено почетное наименование «Уральский танковый батальон».