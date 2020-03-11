11.03.2020 (17:15)

Корвет «Гремящий» отправился с Северного флота на Балтику после прохождения государственных ходовых испытаний

Головной корвет проекта 20385 «Гремящий», проходивший на Северном флоте государственные ходовые испытания, приступил к межфлотскому переходу. Вчера вечером в сопровождении спасательного буксирного судна «Памир» он вышел в Баренцево море из главной базы Северного флота и взял курс на Балтику.

Испытания корвета «Гремящий» проходили на Северном флоте с 13 ноября 2019 года. Сначала корабль выполнил стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» по береговой и морской целям в Белом море.

В Баренцевом море экипаж провёл стрельбы из артиллерийских установок А-190 и АК-630 по имитированным воздушным целям. Затем отработал торпедные стрельбы по подводной и надводной целям с использованием новых образцов морского оружия.

Последним элементом программы испытаний на Северном флоте стала отработка борьбы за живучесть корабля и его буксировка.

Справочно:

Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» заложен 1 февраля 2012 года в эллинге судостроительного предприятия «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Проектант корабля — ЦМКБ «Алмаз».

Корабль предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне.

Как отметил генеральный директор судостроительного завода «Северная верфь» Игорь Пономарев, «Гремящий» по сравнению с корветами предыдущего проекта 20380 обладает более мощным вооружением — он оснащен ракетами «Калибр» вместо «Урана», усилен его зенитный ракетный комплекс. Кроме того, «Гремящий» отличается меньшей оптической, радиолокационной и акустической заметностью.

Наименование «Гремящий» дано корвету в честь легендарного эсминца Северного флота времён Великой Отечественной войны, которому за успешные действия на море было присвоено гвардейское звание, а его командир — капитан 1 ранга (в дальнейшем контр-адмирал) Антон Гурин — стал Героем Советского Союза.

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