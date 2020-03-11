11.03.2020 (17:00)

БДК «Александр Отраковский» вышел в море для выполнения артиллерийских стрельб

Сегодня большой десантный корабль «Александр Отраковский» вышел в Баренцево море из главной базы Северного флота – Североморска. В морских и прибрежных полигонах боевой подготовки флота экипаж корабля проведёт ряд артиллерийских стрельб. Моряки выполнят стрельбу по плавающей мине, по имитированной воздушной цели, а также отработают подавление условной огневой точки противника на берегу.

Ранее экипаж корабля успешно провёл тренировку по минным постановкам в Мотовском заливе Баренцева моря, а затем отработал учение по противоподводной диверсионной обороне при якорной стоянке на незащищённом рейде.

По завершении задач боевой подготовки в море корабль вернётся в пункт постоянного базирования.

Справочно:

Большие десантные корабли проекта 775 предназначены для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Они способны транспортировать различные виды бронетехники, включая танки. Корабли этого проекта являются основой российского десантного флота. На Северном флоте они входят в состав арктической группировки и успешно применяются в морях Северного Ледовитого океана.

Большой десантный корабль «Александр Отраковский» был назван в честь командовавшего группировкой Северного флота на Северном Кавказе начальника береговых войск СФ Героя России генерал-майора Александра Ивановича Отраковского.

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