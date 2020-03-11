11.03.2020 (16:45)
Спецназ ЦВО уничтожил отряд условных боевиков под Самарой
Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа в ходе тактико-специального учения уничтожил отряд условных боевиков под Самарой.
По замыслу учения, разведчики с помощью беспилотников «Гранат» выявили вооруженных лиц, движущихся в направлении населенного пункта. На пути их следования спецназовцы организовали засаду. Для уничтожения противника выдвинулись подгруппы уничтожения и обеспечения под прикрытием бронеавтомобилей «Тигр-М СпН». Затем спецназовцы штурмом атаковали и уничтожили условного противника.
В тактико-специальном учении приняли участие около 100 спецназовцев, задействовано свыше 10 единиц военной техники.
Новости по теме:
В Михайловской военной артиллерийской академии подведены итоги месячника сплочения воинских коллективов
Расчеты РСЗО «Град» и «Ураган» в ходе учения уничтожили подразделения условного противника под Оренбургом
Метки: