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11.03.2020 (16:45)

Спецназ ЦВО уничтожил отряд условных боевиков под Самарой

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа в ходе тактико-специального учения уничтожил отряд условных боевиков под Самарой.

По замыслу учения, разведчики с помощью беспилотников «Гранат» выявили вооруженных лиц, движущихся в направлении населенного пункта. На пути их следования спецназовцы организовали засаду. Для уничтожения противника выдвинулись подгруппы уничтожения и обеспечения под прикрытием бронеавтомобилей «Тигр-М СпН». Затем спецназовцы штурмом атаковали и уничтожили условного противника.

В тактико-специальном учении приняли участие около 100 спецназовцев, задействовано свыше 10 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Центральный военный округ , Боевая подготовка , Спецназ
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