11.03.2020 (16:30)

Курсант Военной академии МТО стал призером VII международного научного форума «Женщины на службе Отечеству»

В Военном университете Министерства обороны Российской Федерации прошел традиционный VII международный научный форум «Женщины на службе Отечеству». В мероприятии приняли участие руководство органов военного управления, преподаватели и научные работники образовательных организаций Минобороны России, обучающиеся довузовских и высших военных образовательных организаций, а также представители других федеральных органов исполнительной власти и курсанты стран СНГ.

В этом году на конкурс были представлены 245 научных и творческих работ из 48 образовательных организаций девяти государств. Конкурс проводился по номинациям «Письмо ветерану (эссе)», «Женщина на войне: история одного подвига», «Одна война — одна Победа», «Победа ковалась в тылу», «Нет в России семьи такой…». Творческие работы представлялись в номинациях: фотоконкурс «Женское лицо Великой Победы!», видеоконкурс «Семейный архив», конкурс стихотворений, посвященный участию женщин в Великой Отечественной войне.

От Военного института (инженерно-технического) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва в конкурсе принял участие и занял призовое место курсант факультета энергетики Александр Самсонов. Его стихотворение «Портрет» заслужило высокую оценку конкурсной комиссии. Научный руководитель творческой работы — старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин, кандидат исторических наук А. Конкин.

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